مباحثات عراقية - سعودية لإنهاء الخلافات بين دول المنطقة

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ايلاف من لندن: شهدت بغداد الثلاثاء مباحثات أمنية سياسية عراقية سعودية اكدت على ضرورة الحوار لانهاء الخلافات بين دول المنطقة .. فيما قالت الخارجيَّة العراقية أن أمن المنطقة واستقرارها ينعكسان على العراق منوهة الى انه لذلك يعمل لتعزيز المبادرات الجماعيَّة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

فقد بحث مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي مع السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري التطورات في المنطقة و"تعزيز العلاقات الأخوية بين بغداد والرياض .. والتأكيد على أهمية الانفتاح والتقارب مع الجميع من خلال الحوار البنّاء والعمل المشترك".

كما ناقش الجانبان وفق بيان صحافي لمستشارية الامن الوطني تابعته "ايلاف" الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والسبل الكفيلة بإنهاء الخلافات بما يخدم مصالح دول وشعوب المنطقة مع التأكيد على أن الحوار والتفاهم وحُسن الجوار من شأنها تعزيز الاستقرار والتنمية وتشجيع الاستثمارات في جميع المجالات .

وشدد الجانبان على ضرورة العمل من اجل أن تشهد المنطقة مزيدا من الاستقرار من خلال تجاوز الأزمات والتركيز على المصالح المشتركة لدولها وشعوبها.

وجاءت هذه المباحثات في وقت اعلن السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي الثلاثاء دعم بلاده لوساطة العراق لتقريب طهران "مع الدول التي حدثت معها بعض التحديات ما أدى الى فتور في العلاقات" مبيناً أنه تم إبلاغ السلطات العراقية بهذه الموفقة في اشارة الى تقارير كشفت عن مباحثات ايرانية سعودية جرت في بغداد لحل المشاكل بينهما في التاسع من الشهر الحالي.

واكد مسجدي في تصريحات لوكالة "ارنا" الايرانية الرسمية وتابعتها "ايلاف" أن إيران ترحب وتدعم وتشجع أي تحرك يصب في تطوير علاقات التعاون والتقارب بين العراق والدول العربية ودول الجوار.

وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية قد كشفت الاحد الماضي أن مسؤولين سعوديين وإيرانيين أجروا محادثات في العراق في التاسع من الشهر الحالي في محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين مع سعي واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران في عام 2015 وإنهاء الحرب في اليمن.

واوضحت ان الاجماع الذي شهده العراق قد تطرق الى قضية اليمن والحرب الدائرة فيها منذ ست سنوات اثر سيطرة متمردي حركة الحوثي على البلاد بدعم ايراني ويقومون بتنفيذ عمليات عسكرية مستمرة ضد اهداف في داخل السعودية.

تحقيق أمن المنطقة

واليوم اكدت وزارة الخارجيَّة العراقية أن أمن المنطقة واستقرارها ينعكسان على العراق منوهة الى ان حضور العراق في المشهد أصبح في موقع المبادرة والبناء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحَّاف لوكالة الأنباء العراقية الرسمية تابعته "ايلاف" إن"الدبلوماسيّة المُبادِرة منهجٌ كرَّسنا له وهي ليست خياراً بل مسارٌ يعزز مصالح العراق".. مضيفاً أن "وزارة الخارجيَّة تعمل بدأبٍ عالٍ لتعزيز المبادرات الجماعيَّة لتعزيز أمن واستقرار المنطقة".

وأشار إلى أن "التوازن في السياسة الخارجيَّة يتيح لنا إشادة مصالح ستراتيجيّة،لإعادة الدور الريادي للعراق".. مبيناً أن "تنويع البوابات الاقتصادية للعراق عِبْرَ حشدِ جهودِ سفاراته وبعثاته في الخارج وبمتابعة الدوائر ذات الاختصاص في مركز الوزارة يثمر نتائج تنسيقية عالية المستوى".

وأوضح الصحَّاف أنه"رغم جائحة كورونا التي عصفت بالعالم إلَّا إن العراق أكّد أنه نقطةُ جذبٍ والتقاءٍ وتنسيقٍ للمواقف".. لافتاً إلى أن "اِفتتاح بعض السفارات الأوروبيَّة في بغداد بعد اِنقطاع سنين، شاهدٌ على اِستقرار العراق والتزام الحكومة بتوفير الأمن للبعثات".

وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على ان "أمن المنطقة واستقرارها ينعكس على العراق ولذلك فان حضوره في المشهد أصبح في موقع المبادرة والبناء على مصادر قوّة وطنيَّة خالصة".