المالية البرلمانية تصدر توضيحاً بشأن رواتب الرئاسات الثلاث

وقالت اللجنة في التوضيح، إن "بعض وسائل الإعلام تناقلت خبراً مفاده ان اللجنة المالية النيابية صرحت بان رواتب الرئاسات الثلاث تبلغ ٨٠ مليون دينار لكل رئيس منهم".

وأضافت أن "هذا الخبر عار عن الصحة ولم يصدر اي تصريح من اللجنة المالية بهذا الصدد"، مشيرة الى أن "صافي رواتب الرئاسات الثلاث لا يتجاوز ٢٠ مليون دينار شهريا".

