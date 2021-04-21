الصحة تكشف عن 'أهم عوامل الوقاية' من فيروس كورونا

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الصحة، الاربعاء، أن أخذ اللقاح أحد أهم عوامل الوقاية من فيروس كورونا، فيما اشارت الى وصول عدد الاصابات الى مليون.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، "اليوم وصل عدد الإصابات منذ ظهور الجائحة إلى مليون إصابة مشخصة"، معتبراً أن "النظام الصحي في العراق قادر على استيعاب الزيادة الحالية".

وأضاف أن "الزيادة الحالية متوقعة وحذرنا منها سابقاً ونشدد على وجوب التزام إجراءات الوقاية"، مشيراً الى أن "لبس الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي أهم عوامل الوقاية من كورونا".

ولفت الى أن "أخذ اللقاح أحد أهم عوامل الوقاية من فيروس كورونا"، مشدداً بالقول "لم نسجل أي أعراض خطيرة أو متوسطة بعد تلقي اللقاح، واللقاحات المتوافرة في منافذ التلقيح آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية".