مكتبه: لقاء الأعرجي والشمري لم يتطرق لأي وساطة بين ايران والسعودية

بغداد - ياسين صفوان - أكد المكتب الاعلامي لمستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، الاربعاء، أن لقاء الأخير مع السفير السعودي عبد العزيز الشمري لم يتطرق لأي وساطة بين ايران والسعودية.

وقال المكتب الاعلامي في بيان، إن "اللقاء مع السفير السعودي في بغداد لم يتم التطرق الى اية وساطة بين ايران والسعودية وانما اكد الجانبان على اهمية الحوار بين دول المنطقة".

وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، والسفير السعودي في بغداد التقيا، امس الثلاثاء، وأكدا أهمية الانفتاح والتقارب مع الجميع من خلال الحوار البنّاء والعمل المشترك.