صحة كردستان توضح حقيقة تهريب لقاحات كورونا إلى إيران

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "لا علاقة لها بما يتم تداوله في مواقع التواصل من مقطع فيديو عن تسرب صندوق من لقاحات فايزر الى احدى الدول، مؤكدة ان المقطع مفبرك باسم قناة هيئة الاذاعة البريطانية BBC وعليه علامة مزورة باسم وزارة الصحة الكردستانية".وبينت، أنها حققت بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية بالفيديو المتداول، وأظهرت نتائج التحقيق انه ليس هناك اي اصل واساس للموضوع"، مؤكدة أن "لقاح فايزر لا يحمل اي استمارة او ختم خاص بإقليم كردستان لأنه لا يتم إرساله مباشرة الى الاقليم، بل فقط عن طريق وزارة الصحة العراقية، لذلك فان تلك البطاقات والاختام والاستمارات ليس لها اي مصدر من الصحة وغير صحيحة".

وبينت، أن "انواع اجهزة الرقابة والباراميتر على الصندوق تعد اثناء النقل الى ان تصل مراكز الاستعمال وان اي عملية نقل تكون بعلم ورقابة من الشركة في المركز الرئيس. كما أن ممثل الشركة المذكورة يحضر مع اي صندوق اثناء النقل الى ان يصل الى مركز الاستعمال ومن اجل اي عملية نقل يتم اعلام المركز الرئيس عبر نظام رقابة تابع للشركة".

