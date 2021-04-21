حريق في إحدى مستشفيات الموصل (صور)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقًا اندلع قبل قليل بمستشفى الخنساء الكائن بحي السكر أيسر الموصل"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني سارعت لإخماده بشكل كامل".

وأشار إلى أن "الحريق اتلف بعض المواد المستهلكة داخل المستشفى، لكنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية".



هذا وتشهد مستشفى الخنساء حملة أعمار لإعادة تأهيلها لتفتح أبوابها من جديد بأوجه مراجعيها.