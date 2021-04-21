انت الان تتابع خبر حريق في إحدى مستشفيات الموصل (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حادث حريق في مستشفى الخنساء بمحافظة نينوى.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقًا اندلع قبل قليل بمستشفى الخنساء الكائن بحي السكر أيسر الموصل"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني سارعت لإخماده بشكل كامل".
وأشار إلى أن "الحريق اتلف بعض المواد المستهلكة داخل المستشفى، لكنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية".
هذا وتشهد مستشفى الخنساء حملة أعمار لإعادة تأهيلها لتفتح أبوابها من جديد بأوجه مراجعيها.
وأشار إلى أن "الحريق اتلف بعض المواد المستهلكة داخل المستشفى، لكنه لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية".
هذا وتشهد مستشفى الخنساء حملة أعمار لإعادة تأهيلها لتفتح أبوابها من جديد بأوجه مراجعيها.