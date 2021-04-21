القبض على ارهابيين اثنين في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على إرهابيين اثنين بالعاصمة.



المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "ضمن الممارسات الامنية التي تجريها مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة شرطة بغداد وباشراف شخصي لقائد شرطة بغداد، القت مفارز سيطرة الصقور القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب".



واضاف البيان انه "تم تسليمهما الى جهتي الطلب لغرض إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".