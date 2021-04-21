انت الان تتابع خبر حقوق الإنسان تتهم وزارة التربية بمخالفة المعايير الصحية العالمية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اتهمت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، وزارة التربية بمخالفة المعايير الصحية العالمية عبر إعادة دوام الطلبة الحضوري.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إن "اعادة دوام الطلبة حضوريا ونحن في ذروة الاصابات بعد ان كان الكترونيا هو مخالف للمعايير الصحية المعمول بها عالميا".
ودعا البياتي، وزارة التربية، إلى "تكييف نفسها وتطوير التعليم الالكتروني الذي لا مهرب منه في المستقبل".