حقوق الإنسان تتهم وزارة التربية بمخالفة المعايير الصحية العالمية

وقال عضو المفوضية علي البياتي في تغريدة تابعتها الخليج 365، إن "اعادة دوام الطلبة حضوريا ونحن في ذروة الاصابات بعد ان كان الكترونيا هو مخالف للمعايير الصحية المعمول بها عالميا".

ودعا البياتي، وزارة التربية، إلى "تكييف نفسها وتطوير التعليم الالكتروني الذي لا مهرب منه في المستقبل".