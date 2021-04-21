الرافدين يوجه فروعه باستقبال طلبات السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية

بغداد - ياسين صفوان - وجه مصرف الرافدين، اليوم الاربعاء، فروعه باستقبال طلبات ترويج السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية، فيما اكد ايقاف العمل بمنح السلف في الفرع الرئيسي.

المكتب الاعلامي للمصرف قال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم تحديد عدد من الفروع في بغداد والمحافظات للترويج عن السلف"، داعيا الموظفين ومنتسبي الداخلية الى "مراجعة الفروع التي تم تحديدها لترويج معاملات الحصول على السلفة بعد توفر التخصيص المالي".



واضاف انه "تم ايقاف العمل بمنح السلف في الفرع الرئيسي مع أتخاذ الاجراءات الوقائية وتم تعويض ذلك في عدة فروع وهي - فرع الباب الشرقي - فرع حي العامل - فرع الخنساء- فرع براثا- فرع القصر الابيض- فرع المعرفة- فرع المشتل- فرع الخلفاء- فرع الخضراء- فرع المصافي - فرع الحي العربي- فرع القدس- فرع سبع قصور - فرع الاعظمية - فرع الشعب - فرع باب المعظم".