حصيلة قياسية للوفيات اليومية بكورونا في دولة مجاورة للعراق

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 346 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ما يعتبر عددا قياسيا جديدا، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا مستوى 36613 شخصا.

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محمد يوسف

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