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حصيلة قياسية للوفيات اليومية بكورونا في دولة مجاورة للعراق

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بغداد - ياسين صفوان - رصدت السلطات الصحية التركية، حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا العدد 346 حالة.
وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 61028، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4384624.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا يوم 17 أبريل 62606 حالات، وفي 18 أبريل 55802، وفي 19 أبريل 55149.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 346 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ما يعتبر عددا قياسيا جديدا، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا مستوى 36613 شخصا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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