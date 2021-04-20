انت الان تتابع خبر الاقتصاد النيابية تعلق على رفع العراق من قائمة 'المخاطر المرتفعة' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني، اليوم الثلاثاء، أن رفع العراق من قائمة "الدول ذات المخاطر المرتفعة" دليلاً على اتخاذه الطريق الصحيح.





وبشأن قرار رفع العراق من قائمة "الدول ذات المخاطر المرتفعة"، نوه الكناني الى أن هذا الأمر "هو دليل على أن العراق بدأ الان يأخذ الطريق الصحيح في رسم السياسة الاقتصادية للبلد وضمان التشريعات المناسبة". وقال الكناني في بيان نقله المكتب الإعلامي، إن "العراق عبر أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم أجمع بسبب جائحة كورونا وتوقف الأسواق العالمية والتبادل التجاري مما أدى إلى تراجع أسعار النفط والمعادن الاخرى".وبشأن قرار رفع العراق من قائمة "الدول ذات المخاطر المرتفعة"، نوه الكناني الى أن هذا الأمر "هو دليل على أن العراق بدأ الان يأخذ الطريق الصحيح في رسم السياسة الاقتصادية للبلد وضمان التشريعات المناسبة". واعلن البنك المركزي العراقي اول امس الاحد، رفع اسم العراق من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة.