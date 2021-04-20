نائب يستبعد انعقاد جلسة البرلمان هذا اليوم لعدة اسباب

بغداد - ياسين صفوان - استبعد عضو مجلس النواب علي البديري اليوم الثلاثاء، عقد جلسة البرلمان هذا اليوم لعدة اسباب.



وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، ان "الحضور حتى اللحظة لاعضاء مجلس النواب لى مجلس النواب ما زال حتى اللحظة لا يوحي بانعقاد الجلسة".

واضاف، ان "ارتفاع عدد الاصابات بكورونا وتواضع المواد المدرجة ضمن جدول الاعمال اضافة الى عدم حضور عدد كبير من نواب المحافظات جميعها امور قد تؤدي الى عدم عقد جلسة اليوم".