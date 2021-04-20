انت الان تتابع خبر الغزي: الحكومة جادة في معالجة ملف النازحين ودمجهم ضمن المجتمع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الامانة العامة في بيان تلقته "الخليج 365" ان الغزي التقى بالسفير الهولندي ونائب السفير الألماني في بغداد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة،حيث اكد أن ملف النازحين يعد من أولوليات عمل الحكومة، التي تعمل في الوقت الحالي على توفير الخدمات الأساسية وسبل العيش الكريم، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات المحلية والدولية.



وأشاد السفير الهولندي ونائب السفير الألماني في بغداد، بالخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتنسيقهما عالي المستوى، مع الدول المانحة والمجتمع الدولي، لإعادة جهد الاستقرار إلى المناطق المحررة، والتركيز على نبذ العنف والتطرف؛ من أجل عودة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق.

