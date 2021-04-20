خمسة صواريخ تستهدف قاعدة جويّة تضمّ أميركيين في العراق

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سامراء: استهدفت خمسة صواريخ الأحد قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد سقط اثنان منها على الأقلّ على منشآت شركات أميركية، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، .

وتتمركز في قاعدة بلد طائرات من نوع أف-16 يهتمّ بصيانتها عدد من الشركات التي يعمل بها عراقيون وأجانب في المكان، سقط منهم عراقي جريحاً خلال هجوم مماثل على القاعدة في 21 شباط/فبراير.