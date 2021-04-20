مكافحة الفساد في العراق: جمال الكربولي معتقلًا

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"الخليج 365" من لندن: افادت معلومات في بغداد الاحد بقيام قوة امنية تابعة الى لجنة مكافحة الفساد باعتقال رئيس حزب الحل السني جمال الكربولي وابن شقيقه لؤي على خلفية اتهامات بفساد ضمن حملة تستهدف ابناء وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين.

وقالت مصادر عراقية ان قوة امنية بأمرة لجنة مكافحة الفساد قد اعتقلت الكربولي وشقيقه لؤي في بغداد صباح اليوم بتهم تتعلق بالفساد وفق أوامر قبض صادرة من القضاء العراقي.

ونقلت وكالة السومرية العراقية عن رئيس مؤسسة الاصلاح والتغيير الشيخ صباح الكناني قوله ان "لجنة مكافحة الفساد القت القبض على المتهم لؤي الكربولي (شقيق جمال) في بغداد بعد كشف ملفات الفساد التي ادين بها بهاء الجوراني الذي تم القاء القبض عليه واعترف بالتهم الموجهة ضده".

وكانت القوات الأمنية قد القت في 16 شباط فبراير الماضي القبض على رجل الاعمال بهاء علاء الجوراني وذلك بسبب اتهامه بالفساد وفق المادة 310 من قانون العقوبات عن قضية فساد في وزارة الصناعة والمعادن.

واوضحت المصادر الى ان القضاء العراقي أصدر مؤخرا ثمانية مذكرات بحق شخصيات وتجار متورطين بقضايا غسيل اموال و ملفات فساد كبيرة وذلك بعد اعترافات ادلى بها بهاء الجوراني الذي اعتقل في وقت سابق. واشارت الى ان مذكرات القبض والتحري هذه قد صدرت بحق ابناء وزراء ومسؤولين سابقين بعد اعترافات تشير إلى تورطهم بعمليات غسيل الأموال وسرقة المال العام عبر عقود مشاريع وهمية خاصة في وزارة الصناعة والمعادن .

ولم يصدر عن القضاء العراقي لحد الان اي توضيح عن ملابسات اعتقال الكربولي وابن شقيقه لؤي.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اصدر في 30 آب أغسطس عام 2020 أمراً ديوانياً حمل الرقم 29 يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه مهمتها التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى.

وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة "قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية".. منوها إلى أن "اللجنة سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".

وأضاف "لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان".. مشددا على أن "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي، وقد تحركت القوى الأمنية بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين".

حكم بالسجن

وكان جمال الكربولي قد تولى عام 2003 رئاسة جمعية الهلال الاحمر العراقي ثم اصبح نائبا لرئيس اللجنة الدولية للشباب/ الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمرفي جنيف بين عامي 2005 و 2008.

وبناء على اتهامات فساد فقد صدر بحق الكربولي بعد خروجه من رئاسة الهلال الاحمر حكم بالسجن لمدة 14 عاما وظل على إثر ذلك مطلوبا للشرطة الدولية "الإنتربول" ثم جرت بعد ذلك تبرئته من جميع قضايا الفساد المتعلقة بالعلال الاحمرواقام في الاردن لعدة سنوات قبل ان يعود الى بغداد وينخرط في العملية السياسية .

ذكرى استشهاد الامام الحسين

ويعتبر جمال الكربولي من الشخصيات المثيرة للجدل حيث سبق وان حكمة عليه بالسجن عام 2008 في قضية فساد في هيئة الهلال الاحمر العراقي التي كان يتراسها في آب اغسطس عام 2020 قادت أغانٍ عراقية عرضتها فضائية "دجلة" التي يملكها في يوم عاشوراء ذكرى مقتل الامام الحسين بن علي بن ابي طالب أكثر المناسبات الحزينة لدى المسلمين الشيعة إلى إصدار أمر قضائي باعتقال الكربولي، ما أرغم القناة على الاعتذار وإصدار توضيح لما حدث.

وأصدرت محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة بغداد مذكرة اعتقال بحق الكربولي بعدما عرضت شاشة قناة "دجلة طرب" التي يملكها أغانيَ في يوم عاشوراء وقالت المحكمة في بيان "بناءً على شكوى تقدم بها عدد من المحامين أمام محكمة تحقيق الرصافة بخصوص تعمد الاساءة الى شعائر إحدى الطوائف الدينية في العراق (الشيعة) .

من هو جمال الكربولي؟

وجمال ناصر دلي أحمد الكربولي بحسب موسوعة ويكيبيديا هو سياسي ورجل أعمال عراقي وهو مؤسس حزب الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية "الحل" إحدى الحركات السياسية السنية في العراق وقيادي في ائتلافات في المشهد السياسي منذ عام 2008.

وأسس جمال الكربولي الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية "الحل" في نيسان ابريل عام 2008 ، ويشغل منصب أمينها العام ورئيس مكتبها السياسي حيث تمارس الحركة نشاطها في المناطق السنية وخاصة في محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وكركوك.

ومنذ كانون الثاني يناير عام 2017 عمل الكربولي منسقاً عاماً لمجموعة تحالفات لخوض الانتخابات البرلمانية السابقة في أيّار مايو عام 2018 هي تحالف بغداد ، والأنبار هويتنا ، وديالى التحدي ، وصلاح الدين هويتنا ، ونينوى هويتنا ، وتجمع عرب كركوك.

ومنذ عام 2014 الكربولي عضوية الهيئة القيادية لتحالف القوى العراقية المشارك في الحكومة وهو من مؤسسي ائتلاف متحدون للإصلاح وعضو هيئته القيادية منذ كانون الثاني يناير عام 2014 حين شارك الائتلاف في الانتخابات البرلمانية ونال 14 مقعداً في 6 محافظات هي بغداد والأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وكركوك.

وقد كانت أول مشاركة لحركة "الحل" في الانتخابات البرلمانية في آذار مارس عام 2010 حيث ساهم الكربولي في تأسيس ائتلاف القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي وشغل عضوية هيئته القيادية وتمكّن الائتلاف من الفوز في الانتخابات البرلمانية عام 2010 وحصلت الحركة على المركز الثالث ضمن الائتلاف، بينها 12 مقعداً في مجلس النواب.

وفي كانون الثاني يناير عام 2013 كان الكربولي أسّس ائتلاف العراقية – العربية وشغل عضوية هيئته القيادية من أجل خوض انتخابات مجالس المحافظات، وأحرز الائتلاف 14 مقعداً محلياً في المحافظات الست نفسها وكانت حركة "الحل" شاركت للمرة الأولى في انتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني يناير عام 2009 ، ونالت 3 مقاعد محلية.

وجمال الكربولي مواليد عام 1965 في مدينة المسّيب أحد أكبر أقضية محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) وهو عضو في نقابة الأطباء العراقيين عمل في حياته المبكرة في وزارة الدفاع العراقية كطبيب برتبة ملازم ثم في مستشفى اليرموك التعليمي في بغداد بين عامي 1993 و1998 .