الكاظمي: الحكومة رصدت تخصيصات مالية مضاعفة لوزارة الصحة

وقال الكاظمي خلال دعوته كوادر صحية لمأدبة الافطار، إن "الجيش الأبيض قدم خلال أكثر من عام جهدا جبارا أدى الى حماية عدد كبير من المواطنين من هذا الوباء الخطير، وضربت الكوادر الطبية والصحية مثلا أعلى للتفاني في الخدمة، وعبروا بمستوى أداء الوظيفة الحكومية الى مرحلة حماية المجتمع في أشد مواجهاته الصحية".وأضاف أن "الحكومة لم تدخر جهدا في سبيل الحد من تفشي الجائحة، ورصدت تخصيصات مالية مضاعفة لوزارة الصحة من اجل تأمين الادوية وتوفير كل مستلزمات علاج المصابين".

ولفت الكاظمي الى أن "تحدياتنا كبيرة وعديدة في جميع القطاعات ونسير قدما لتجاوزها، نحتاج جهودا استثنائية من كوادرنا فبلدنا يستحق وشعبنا يستحق ان نبذل كل ما نستطيع لخدمته"، مشدداً بالقول "كانت لدينا العشرات من المشاريع المتلكئة في القطاع الصحي من المستشفيات المتعطلة ونجحنا خلال الفترة الماضية من ادخال بعضها للخدمة في المحافظات وماضون في ادخال الاخرى".