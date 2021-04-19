تسجيل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيران

وقال المركز في تقرير اصدره اليوم الاثنين، انه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 24346 اصابة جديدة بمرض كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين في البلاد الى مليونين و261 الفا و435 شخصا من ضمنهم 4843 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة".



واضاف أن "عدد المتعافين من المرض بلغ لغاية الان مليونا و797 الفا و319 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 398 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 67 الفا و 130 شخصا".