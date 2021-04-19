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وزير الرياضة الإسباني يتمهل قبل اتخاذ موقف من السوبر ليج

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-19 | 14:07

وزير الرياضة الإسباني يتمهل قبل اتخاذ موقف من السوبر ليج

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قال وزير الرياضة الإسباني خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس، اليوم الإثنين إن أي تغييرات في بطولات كرة القدم، يجب أن تتم عن طريق الاتفاق بين الأطراف ذات الصلة.
وجاءت تصريحات المسؤول الإسباني بعد إعلان 12 من أبرز أندية كرة القدم الأوروبية أمس الأحد، إطلاق دوري سوبر أوروبي جديد ينافس .

وأشار الوزير إلى أنه سيتحدث إلى أصحاب المشروع الجديد وإلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قبل اتخاذ موقف من البطولة الجديدة.


وأضاف "أي تغييرات في هذا المجال يجب أن تحترم القيم ولا تسيء إلى البطولات الحالية في إسبانيا أو إلى المنتخب الوطني".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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