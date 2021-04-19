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حريق داخل دائرة حكومية في صلاح الدين (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل دائرة ضرائب سامراء، بمحافظة صلاح الدين.
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للأضابير في دائرة ضرائب قضاء سامراء ظهر هذا اليوم الاثنين".

وأشارت إلى أن "فرقها بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء النيران ومنع اتساعها الى باقي ارجاء الدائرة وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية داخل الدائرة ".


وطلب الدفاع المدني، بحسب البيان، "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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