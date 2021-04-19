انت الان تتابع خبر إنقاذ خمسينية من محاولة انتحار في بابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإنقاذ امرأة خمسينية من محاولة انتحار في محافظة بابل.
وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365، إن "شرطة بابل تمكنت من إنقاذ امرأة في الخمسين من عمرها، من محاولة انتحار في شط الحلة".
وأشار إلى أن "القوات الأمنية نقلت المرأة إلى المركز المختص، وفتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة أسباب محاولة الانتحار".
وأشار إلى أن "القوات الأمنية نقلت المرأة إلى المركز المختص، وفتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة أسباب محاولة الانتحار".