إنقاذ خمسينية من محاولة انتحار في بابل

وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365، إن "شرطة بابل تمكنت من إنقاذ امرأة في الخمسين من عمرها، من محاولة انتحار في شط الحلة".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية نقلت المرأة إلى المركز المختص، وفتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة أسباب محاولة الانتحار".

