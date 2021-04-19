انت الان تتابع خبر شاهد صاحبة أطول شعر في العالم تقصّه لأول مرّة منذ 12 عاما... والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتشر مقطع الفيديو، يظهر باتيل، وهي تحصل على قصتها الأولى منذ أكثر من عقد. وفازت نيلانشي بلقب أطول شعر على الإطلاق لمراهقة في عام 2018، عندما كانت تبلغ 16 عاما من العمر، وكان طول شعرها 170.5 سم.