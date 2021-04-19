انت الان تتابع خبر هل يؤثر لقاح كورونا على خصوبة المرأة؟ دراسة توضح! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للدراسة التي أجراها المركز الطبي لجامعة هداسا الإسرائيلية، فإن اللقاح وكذلك المرض نفسه لا يغير من معدل خصوبة المرأة.

وذكرت عنات هيرشكو مديرة وحدة التخصيب الصناعي في مستشفى جامعة هداسا، أن 32 سيدة شاركن في هذه الدراسة، بحسب صحيفة" جيروزاليم بوست".



وتم تقسيم المشاركات في الدراسة إلى 3 أقسام، ويضم القسم الأول النساء الحاصلات على اللقاح، بينما يضم القسم الثاني من تعافين من المرض، أما القسم الثالث فهو خاص بمن لم يتعرضن للإصابة بالفيروس.

وتوصل الباحثون القائمون على الدراسة إلى أن النساء اللاتي أصبن بالفيروس، وكذلك اللاتي حصلن على اللقاح لم تتغير لديهن معدلات الخصوبة.

وتخضع الدراسة التي يصفها الباحثون بأنها الأولى من نوعها، للمراجعة حاليا في مراكز علمية مماثلة، بعد أن تم نشرها على موقع medRxiv، المعني بنشر الدراسات العلمية.