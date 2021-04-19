الرافدين يباشر بصرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه" تم صرف دفعة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية بعد استكمال كافة الاجراءات".

واشار البيان الى أن" التقديم على السلف يكون من خلال الفروع المخصصة بالمنح التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات".

