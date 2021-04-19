انت الان تتابع خبر الرافدين يباشر بصرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، عن صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه" تم صرف دفعة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية بعد استكمال كافة الاجراءات".
واشار البيان الى أن" التقديم على السلف يكون من خلال الفروع المخصصة بالمنح التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات".
واشار البيان الى أن" التقديم على السلف يكون من خلال الفروع المخصصة بالمنح التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات".