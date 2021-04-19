الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

الإعلان رسميا عن دوري السوبر الاوروبي الجديد والأندية المشاركة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الإعلان رسميا عن دوري السوبر الاوروبي الجديد والأندية المشاركة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-19 | 09:24

الإعلان رسميا عن دوري السوبر الاوروبي الجديد والأندية المشاركة

612 مشاهدة

أعلن ناديا يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إن 12 فريقا من أفضل الأندية الأوروبية لكرة القدم اتفقت على إقامة مسابقة جديدة، تحت تسمية "دوري السوبر".
وجاء في بيان للأندية المؤسسة لـ"دوري السوبر"، أن الأندية المنظمة "المؤسسة" هي: ميلان (إيطاليا)، أرسنال (إنجلترا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، (إنجلترا)، (إسبانيا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، يوفنتوس (إيطاليا)، (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، (إسبانيا)، توتنهام هوتسبير (إنجلترا).

وكشف البيان أن الأندية المؤسسة ستحصل على 3.5 مليار يورو (4.19 مليار دولار) من أجل "خطط البنية التحتية" و"تعويض تأثير فيروس ".

وكشف أيضا أن المسابقة الجديدة تضم 20 فريقا بواقع 15 "عضوا مؤسسا" وخمسة أندية تتأهل للبطولة، كما سيتم إطلاق دوري للسيدات أيضا.

وأشار البيان إلى أن رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز سيكون أول رئيس لدوري السوبر، وجويل جليزر من مانشستر يونايتد وأندريا أنيلي من يوفنتوس نائبين لرئيس دوري السوبر.


وأفاد بأن الأندية المؤسسة لـ"دوري السوبر"، "تتطلع إلى عقد محادثات مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي للعبة "فيفا".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا