حَكَمان عراقيَّان يديران مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

سمّت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكمين الدوليين (زيد ثامر وميثم خماط) لتحكيم منافسات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي.

وقال رئيس لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية، علاء عبد القادر في بيان ورد للسومرية نيوز، إن" الاتحاد تلقى إشعاراً رسمياً يفيد باختيار الحكمين "زيد ثامر وميثم خماط" لإدارة مباريات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي في قيرغستان للفترة من العاشر من شهر آيار المقبل وتستمر لغاية الحادي والعشرين منه".



وأضافَ أن" الهيأة التطبيعية تتطلع بثقة إلى نجاح الحكمين في قيادة المباريات إلى برِّ الأمان، تأكيداً على براعة الحكم العراقي في المحافل القاريَّة، وقدرته على التألق في المباريات الدوليَّة".

