قتلى بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

وأفادت شرطة أوستين بأنها تتعامل مع حادث مستمر لإطلاق النار على مفترق طرقين شمال غرب المدينة، داعية الناس إلى الابتعاد عن المكان، بينما يعتبر أن المهاجم ما يزال طليقا.

وذكرت خدمة الإسعاف المحلية أنه تم رصد 3 ضحايا جراء إطلاق النار قتلوا مباشرة في موقع الحادث.