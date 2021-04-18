بالصور.. محتجون يغلقون شوارع عدة في الرفاعي

بغداد - ياسين صفوان - اغلق العشرات من المحتجين مساء اليوم الاحد، شوارع عدة في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار بالاطارات المحترقة.

وقال مصدر امني إن "العشرات من المحتجين اغلقوا مساء اليوم الاحد، عدداً من شوارع قضاء الرفاعي بالاطارات المحترقة احتجاجاً على عودة القائمقام السابق كاظم الفياض الى منصبه من جديد".

وأعلن محافظ ذي قار الجديد، أحمد الخفاجي، اليوم الأحد، انهاء تكليف عمار ياسر حسين من مهام قائمقام قضاء الرفاعي، وتكليف كاظم موسى عطا بدلاً عنه.