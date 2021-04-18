مدينة عربية تسجل أعلى حصيلة يومية بوفيات كورونا

كما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2064 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب بيان الوزارة فإن الإصابات "ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 5% تقريبا عن النسب اليومية التي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين".

