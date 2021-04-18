انت الان تتابع خبر مدينة عربية تسجل أعلى حصيلة يومية بوفيات كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 23 وفاة جراء فيروس كورونا في قطاع غزة، كأعلى حصيلة وفيات يومية منذ اكتشاف أولى الإصابات المحلية بهذا الفيروس في القطاع في أغسطس الماضي.
كما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2064 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية في الأراضي الفلسطينية.
وبحسب بيان الوزارة فإن الإصابات "ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 5% تقريبا عن النسب اليومية التي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين".
وبحسب بيان الوزارة فإن الإصابات "ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 5% تقريبا عن النسب اليومية التي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين".