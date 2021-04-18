انت الان تتابع خبر بدر تفند مزاعم تدخل العامري بقضية اعتقال شخصية سياسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفت منظمة بدر، اليوم الأحد، مزعم تدخل زعيم تحالف الفتح هادي العامري بقضية اعتقال شخصية سياسية.
وقال المكتب الاعلامي للمنظمة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "ينفي نفيا قاطعا المزاعم التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخل العامري بقضية اعتقال شخصية سياسية".
وأكد البيان، أن "زج اسم زعيم تحالف الفتح في هكذا مواضيع يندرج ضمن حملات التسقيط السياسي لاسيما مع اقتراب الانتخابات".
وأكد البيان، أن "زج اسم زعيم تحالف الفتح في هكذا مواضيع يندرج ضمن حملات التسقيط السياسي لاسيما مع اقتراب الانتخابات".