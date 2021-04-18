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بدر تفند مزاعم تدخل العامري بقضية اعتقال شخصية سياسية

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بغداد - ياسين صفوان - نفت منظمة بدر، اليوم الأحد، مزعم تدخل زعيم تحالف الفتح هادي العامري بقضية اعتقال شخصية سياسية.
وقال المكتب الاعلامي للمنظمة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "ينفي نفيا قاطعا المزاعم التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخل العامري بقضية اعتقال شخصية سياسية".

وأكد البيان، أن "زج اسم زعيم تحالف الفتح في هكذا مواضيع يندرج ضمن حملات التسقيط السياسي لاسيما مع اقتراب الانتخابات".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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