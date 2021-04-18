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الكعبي يدعو لتفعيل عمل لجنة الصداقة العراقية الارمينية

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بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاحد، لتفعيل عمل لجنة الصداقة العراقية الارمينية والتعاون في المجالات كافة.
المكتب الاعلامي للكعبي قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الاخير استقبل بمكتبه اليوم الأحد سفير جمهورية ارمينيا في العراق هراتشيا بولاديان لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الإهتمام المتبادل".

ودعا الكعبي خلال اللقاء إلى "تفعيل عمل لجنة الصداقة العراقية – الارمينية، وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، وتعزيز التعاون بين العراق وارمينيا في المجالات كافة"، مؤكدا "حرص العراق على اقامة علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة والعالم وبما يعود بالنفع على حاضر ومستقبل البلاد".

من جانبه قدم بولاديان دعوة لمجلس النواب العراقي لزيارة البرلمان الارميني لتمتين العلاقة بين السلطتين التشريعيتين"، مثمنا في الوقت ذاته "الجهود التي بذلها الكعبي ومجلس النواب في اصدار القوانين الهامة"، مشيرا الى ان "بلاده "حريصة على توسيع العلاقة مع العراق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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