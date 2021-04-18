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مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون إدارة المصادر الحيوانية

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بغداد - ياسين صفوان - قرر مجلس الوزراء، اليوم الاحد، الموافقة على مشروع قانون إدارة المصادر الحيوانية.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إدارة المصادر الحيوانية، الذي دققه مجلس الدولة".

وأضاف البيان، أنه "تم إحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (٦١/ البند أولاً و ٨٠/ البند ثانياً) من الدستور".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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