مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون إدارة المصادر الحيوانية

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بغداد - ياسين صفوان - قرر مجلس الوزراء، اليوم الاحد، الموافقة على مشروع قانون إدارة المصادر الحيوانية.
الأمانة العامة لمجلس الوزراء قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إدارة المصادر الحيوانية، الذي دققه مجلس الدولة".
وأضاف البيان، أنه "تم إحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (٦١/ البند أولاً و ٨٠/ البند ثانياً) من الدستور".
وأضاف البيان، أنه "تم إحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام المادتين (٦١/ البند أولاً و ٨٠/ البند ثانياً) من الدستور".