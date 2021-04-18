الكاظمي يهنئ رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية بمناسبة تسنمهم مناصبهم

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بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية بمناسبة تسنمهم مناصبهم.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتاريخ اليوم ١٨ / ٤ / ٢٠٢١ استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
واضاف ان "الكاظمي قدم التهاني الى رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة بمناسبة تسنمهم مناصبهم".
واضاف ان "الكاظمي قدم التهاني الى رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة بمناسبة تسنمهم مناصبهم".