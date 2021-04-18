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الكاظمي يهنئ رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية بمناسبة تسنمهم مناصبهم

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بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية بمناسبة تسنمهم مناصبهم.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتاريخ اليوم ١٨ / ٤ / ٢٠٢١ استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واضاف ان "الكاظمي قدم التهاني الى رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة بمناسبة تسنمهم مناصبهم".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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