الكاظمي يهنئ رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية بمناسبة تسنمهم مناصبهم

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتاريخ اليوم ١٨ / ٤ / ٢٠٢١ استقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واضاف ان "الكاظمي قدم التهاني الى رئيس ونائب رئيس واعضاء المحكمة بمناسبة تسنمهم مناصبهم".

