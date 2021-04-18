انت الان تتابع خبر الكاظمي وزيدان يبحثان الجهود المشتركة في مكافحة الفساد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الجهود المشتركة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتاريخ ١٨/ ٤ / ٢٠٢١ استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث الجانبان الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة".
واضاف البيان ان "اللقاء حضره السادة نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي".
واضاف البيان ان "اللقاء حضره السادة نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي".