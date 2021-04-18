انت الان تتابع خبر الكاظمي وزيدان يبحثان الجهود المشتركة في مكافحة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الجهود المشتركة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.