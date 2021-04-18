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الكاظمي وزيدان يبحثان الجهود المشتركة في مكافحة الفساد

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الجهود المشتركة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بتاريخ ١٨/ ٤ / ٢٠٢١ استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحث الجانبان الجهود المشتركة في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة".

واضاف البيان ان "اللقاء حضره السادة نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاء العام ورئيس الاشراف القضائي".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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