انت الان تتابع خبر الرافدين يقرر زيادة نسبة فائدة الودائع الثابتة للمودعين أموالهم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قرر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، زيادة نسبة فائدة الودائع الثابتة للمواطنين المودعين اموالهم في المصرف .
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة . كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة".
واضاف البيان، انه "تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".
واضاف البيان، انه "تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".