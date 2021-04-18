الرافدين يقرر زيادة نسبة فائدة الودائع الثابتة للمودعين أموالهم

بغداد - ياسين صفوان - قرر مصرف الرافدين، اليوم الأحد، زيادة نسبة فائدة الودائع الثابتة للمواطنين المودعين اموالهم في المصرف .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "تقرر زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة ستة أشهر لتصبح 4.5 بالمئة . كذلك زيادة نسبة الفائدة على الودائع الثابتة لمدة سنة لتكون 5.5 بالمئة".



واضاف البيان، انه "تم زيادة نسبة الفائدة على الودائع لمدة سنتين لتصبح 6.5 بالمئة".