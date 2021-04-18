الاستخبارات تضبط عبوات وصواريخ في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، ضبط كدسا يضم عبوات وصواريخ في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء مغاوير القيادة من ضبط كدس يضم ١٦ قنبرة هاون ٨٢ ملم ، ٨ عبوات ناسفة مختلفة ، ٦ صواريخ جهنم ، بالاضافة الى صاروخ كراد وصاروخ قاذفة في منطقة الربعي بقضاء حديثة الانبار .وهي من مخلفات داعش الارهابي".



وأشار إلى "قيام مفارز هندسة القيادة برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة".

