انت الان تتابع خبر الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن مصرف الرشيد، اليوم الأحد، عن اطلاق الوجبة الاولى من سلف المتقاعدين وكذلك الوجبة الخامسة لسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
وقال المصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "يدعو كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ".
واضاف ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".
واضاف ان "العمل مستمر على رفع المبالغ في ارصدة المسجلين على السلف من خلال التطبيق الخاص بالمصرف".