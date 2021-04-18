موازنة 2021 تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية

وقال الصحيفة الرسمية في خبر عاجل، ان "موازنة 2021 دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية".

صوت البرلمان العراقي يوم الاربعاء الموافق (2021/3/3)، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021".

