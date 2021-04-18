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موازنة 2021 تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - نشرت جريدة الوقائع العراقية، اليوم الاحد، موازنة 2021 لتدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
وقال الصحيفة الرسمية في خبر عاجل، ان "موازنة 2021 دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية".

صوت البرلمان العراقي يوم الاربعاء الموافق (2021/3/3)، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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