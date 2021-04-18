انت الان تتابع خبر موازنة 2021 تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشرت جريدة الوقائع العراقية، اليوم الاحد، موازنة 2021 لتدخل بعد ذلك حيز التنفيذ.
وقال الصحيفة الرسمية في خبر عاجل، ان "موازنة 2021 دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية".
صوت البرلمان العراقي يوم الاربعاء الموافق (2021/3/3)، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021".
صوت البرلمان العراقي يوم الاربعاء الموافق (2021/3/3)، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنة المالية 2021".