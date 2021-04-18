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بالفيديو مسلحان يقتلان صاحب محل اسواق وعامله بطريقة وحشية ويقعان في قبضة الامن

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بغداد - ياسين صفوان - وكان المسلحان قد اقدما على قتل صاحب المحل والعامل بطريقة وحشية قبل ان يقوما بسرقته، وهرب الجناة، وهما اخوان، الى اكثر من محافظة.

واعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد "مطادرتهما في ثلاث محافظات وصولا الى صلاح الدين وبالتحديد في قضاء بلد" مشيرة الى "اشتباك القوة بالاسلحة مع المتهمين وكانت النتيجة قتل الاول واعتقال الثاني".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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