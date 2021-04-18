التربية النيابية تكشف سبب اتخاذ قرار التعليم الحضوري لمراحل معيَّنة

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي في حديث تابعته الخليج 365، إن "تعليم الطلبة في هذه المراحل يجب له أن يكون حضورياً مع مواجهة المعلمين بوصف هذه المراحل أساسية للطلبة"، مبيناً أنه "لا يمكن الاعتماد على التعليم الالكتروني لطلبة هذه الصفوف".وأضاف أن "التعليم الحضوري للصفوف المنتهية للدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية سيكون بمعدل يومين من كل أسبوع لكل مرحلة"، لافتا إلى أن "أولياء أمور الطلبة يرسلون أبناءهم الى المدارس الخاصة حين لا يجدون تعليماً حضورياً في المدارس العامة".

وتابع المكصوصي أن "التعليم الحضوري سيكون بإشراف وزارتي التربية والصحة والبيئة، وتمَّ اتخاذ الإجراءات الصحية كافة ومنها تعفير المدارس"، مشيرا إلى أن "لجنة التربية والتعليم النيابية على تواصل مع وزارتي التربية والصحة والبيئة وتتابع الإجراءات الصحية بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة".



وكانت وزارة التربية قد اعلنت، أمس السبت، عن استعداداتها لبدء الدوام الحضوري في المدارس اليوم الأحد، فيما أشارت إلى أن الإجراءات المتخذة هي ذاتها التي اتبعت في الكورس الأول من تباعد وتعفير للصفوف.