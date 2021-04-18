الاعلام الامني تعلن القبض على 66 مطلوبا في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، القبض على 66 مطلوبا في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ووفقا لمعلومات استخبارية، نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة واجب تفتيش وتطهير عدة مناطق ضمن قاطع مسؤوليتها حيث القت القبض على 66 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة وضبطت 3 بنادق Ak ومسدس".



واضاف البيان، ان "قوة مشتركة خرجت من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك بواجب تفتيش وتطهير المنطقة المحصورة من قرية دور السد الى المنطقة المقابلة لقرية شبنتة، حيث تم العثور على 7 عبوات ناسفة مختلفة الأنواع".

