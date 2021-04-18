القبض على احد الارهابيين في الانبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على احد الارهابيين في الكرمة بمحافظة الانبار.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استنادا الى معلومات استخبارية اكدت وجود احد الارهابيين في منطقة اللهيب بقضاء الكرمة الانبار ، تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار حيث شرعت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون الفوج الثاني لواء ٤٠ بالتحرك نحو الهدف والقاء القبض عليه في المنطقة المذكورة ".



واضاف البيان انه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".