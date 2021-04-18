انت الان تتابع خبر ارتفاع اسعار الذهب في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت اسعار الذهب، اليوم الاحد، ارتفاعا في الاسواق المحلية العراقية.
وسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 367.5 الف دينار للبيع، في حين بلغ سعر الشراء 361.5 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 337.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 331.5 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الفاً 375 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 337.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 331.5 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الفاً 375 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.