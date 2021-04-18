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اسعار صرف الدولار في البورصة ومحال الصيرفة لهذا اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية ببغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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