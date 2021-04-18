انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في البورصة ومحال الصيرفة لهذا اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية ببغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.
وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي.