اسعار صرف الدولار في البورصة ومحال الصيرفة لهذا اليوم

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

