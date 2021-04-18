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روسي يقترب من حسم بطولة مونت كارلو لرياضة التنس

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-18 | 09:05

روسي يقترب من حسم بطولة مونت كارلو لرياضة التنس

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بلغ الروسي أندريه روبليف، المباراة النهائية لبطولة مونت كارلو للتنس، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، عقب فوزه أمس السبت، على النرويجي، كاسبر رود، بمجموعتين دون رد.
ولم يجد اللاعب الروسي، البالغ عمره 23 عاما، أي عناء لتجاوز عقبة منافسه النرويجي، بنتيجة 6-3، و7-5.
وسيواجه روبليف في النهائي، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الذي تأهل على حساب البريطاني، دانييل إيفانز، بفوزه عليه بواقع 6-2 و6-1.
وسيسعى اثنان من الممثلين الرئيسيين للجيل الجديد للتنس الحالي، روبليف، وتسيتسيباس (22 عاما)، لحصد أول لقب في بطولة مونت كارلو، في النهائي الذي سيجمعهما في وقت لاحق اليوم الأحد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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