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بالفيديو: هجمة نموذجية تبدأ من منتصف الملعب تنتهي بهدف لميسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-18 | 08:52

بالفيديو: هجمة نموذجية تبدأ من منتصف الملعب تنتهي بهدف لميسي

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سجل النجم الارجنتيني ليونيل هدفا جميلا لفريقه ، خلال مباراة نهائي كأس الملك امام اتلتيك بيلباو التي توج فيها الفريق الكتلوني بطلا للمسابقة بعد الفوز برباعية نظيفة.
وقاد "البرغوث" بنفسه هجمة من منتصف الملعب، وتبادل الكرة مع دي يونغ عند حافة منطقة الجزاء، قبل أن يتوغل داخلها ويتلاعب بأحد مدافعي بيلباو، ويسدد كرة بيسراه زاحفة على يمين الحارس.

وسجل ميسي ثنائية في الدقيقتين 68، و72، وساهم في الهدف الأول الذي سجله الفرنسي أنطوان غريزمان، في الدقيقة 60، من صناعة الهولندي فرينكي دي يونغ، مسجل الهدف الثاني، في الدقيقة 63.


ويعد هذا اللقب، هو الأول لبرشلونة تحت قيادة مدربه الهولندي رونالد كومان.

 


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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