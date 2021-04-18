ضبط دراجة نارية (دلفري) تحتوي على مواد مخدرة

بغداد - ياسين صفوان - ضبطت القوات الامنية اليوم الاحد، في منطقة الكرادة دراجة نارية تحمل مواد مخدرة.

وقال بيان لوزارة الداخلية ورد لـ"الخليج 365" انه في تمام الساعة 200 من صباح اليوم الاحد المصادف 2021/4/18 واثناء اجراء ممارسة امنية ضمن تقاطع سبع قصور منطقة الكرادة داخل من قبل دوريات نجدة الكرادة تم ايقاف دراجة من نوع بوكسر سوداء اللون دلفري وكان حظرا للتجوال.



ولدى تفتيش الدراجة من قبل امر الدورية تم العثور على حقيبة تحتوي على انبوبات تعاطي مادة الكرستال وكانت احد الانبوبات تحتوي على مادة الكرستال مع ميزان الكتروني صغير يستخدم لوزن مادة الكرستال مع الة حادة مع كيس صغير يحتوي على عجينة(حشيشة) مع قداحات هيتر ولدى الاستفسار من سائق الدراجة اعترف بامتلاكه وتعاطيه لهذه المواد.

