المفوضية تجدد التزامها بموعد إجراء الانتخابات المقبلة

وجددت المفوضية في كلمتها الأسبوعية، اليوم، التزامها في "إنجاز المهام الموكلة إليها بإجراء انتخابات شفافة وعادلة ونزيهة تنال رضى وقبول الناخبين والمجتمع الدولي".

واضافت أنه "جرى منح إجازة تأسيس لـ ( 253) حزبًا سياسيًّا، كما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب التي هي قيد التأسيس نحو (63) طلبًا، في حين بلغ عدد طلبات الأحزاب التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة (118) حزبًا، كما أبدى ( 11) تحالفا الرغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة من أصل (32) تحالفًا سياسيًّا مصدّقًا عليه، و(12) تحالفًا قيد التسجيل".



وبينت المفوضية، أن "المرشّحين الأفراد، بلغ عددهم (478) مرشحًا، من ضمنهم (5) مرشّحين من المكون الأيزيدي، و(8) آخرين من المكون الصابئي المندائي، و (9) مرشحين من الكرد الفيليين و (7) مرشحين من المكون المسيحي، بما فيهم (140) مرشحًا من الأحزاب السياسية، و (4) من التحالفات السياسية"