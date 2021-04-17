التربية بشأن الدوام الحضوري: جاء لفائدة الطلبة

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة التربية، اليوم السبت، عن استعداداتها لبدء الدوام الحضوري في المدارس المقرر يوم غد الأحد، مؤكدة أن القرار جاء لفائدة الطلبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "الآلية التي اعتمدتها وزارة التربية هي مقترح طرحته على اللجنة العليا للصحة والسلامة، أن يكون الدوام حضوريا ليومين للصفوف الثلاثة الاولى من المرحلة الابتدائية والمراحل المنتهية للسادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس الاعدادي".

وأضاف، أن "الموافقة على المقترحات من قبل العليا للصحة والسلامة الوطنية جاءت بهدف رفد التلاميذ في الصفوف الثلاثة الابتدائية بمادة تعليمية مكثفة وفرص افضل باعتبار أنهم في العام الماضي والحالي لم يحصلوا على فرص مناسبة كمرحلة ابتدائية اساس والتي قد تسبب مشاكل مستقبلية في المسيرة التربوية لدى الطلبة".

وأشار فاروق الى أن "الوزارة تسعى الى الحفاظ على صحة وسلامة الطلبة"، مبيناً أن "القرار جاء لفائدة الطلبة والتواصل بالعملية التعليمية".

وأكد أن "يوم غد الاحد سيبدأ اول ايام التعليم الحضوري في الكورس الثاني بذات الاجراءات التي اتبعت في الكورس الاول من تباعد بدني وتعفير للصفوف".

وبين أن "هنالك جهة مشرفة هي لجنة الصحة والسلامة الوطنية"، فضلا عن وجود تقييم ودراسة للوضع وقد نكمل المناهج الدراسية المتبقية"، منوهاً أن "الوزارة أعلنت سابقا التكييف الخاص بمناهج الكورس الثاني بالنسبة للمراحل غير المنتهية باعتبار أن المراحل المنتهية تم اعلان تكييف مناهجها منذ بداية العام الدراسي".