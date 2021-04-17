أصحاب شركات يناشدون الكاظمي بإعادة حقوقهم في وزارة الصناعة

بغداد - ياسين صفوان - ناشد أصحاب شركات عدة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لإعادة حقوقهم المتمثلة بالعقود التي تم فسخها في وزارة الصناعة.



وقال هؤلاء في أحاديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الصناعة أقدمت على فسخ عقودنا والتي كانت مشاركة وهي حقوق دفعنا من اجلها أموال كبيرة"، مشيرين الى أن "وزير الصناعة فضلا عن وكيل التخطيط ودائرة الاستثمارات يقفون وراء الموضوع".

وأضاف اصحاب الشركات أن "هذا الامر تسبب بخسائر مالية كبيرة لنا"، مناشدين رئيس الوزراء بـ"التدخل وإعادة تلك العقود من اجل المساهمة في دعم الاقتصاد العراقي لاسيما وأن العراق يمر بظروف تتطلب تكاتف الجميع".

ولجأت وزارة الصناعة والمعادن قبل سنوات الى إبرام عقود مشاركة بين شركات الوزارة والقطاع الخاص لمختلف الاختصاصات الهندسية والفنية ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.