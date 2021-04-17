انت الان تتابع خبر خمس إصابات بسقوط قذائف هاون على مقر للحشد في كركوك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة خمسة منتسبين جراء سقوط قذائف هاون على مقر تابع لقوات الحشد الشعبي، في محافظة كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ستة قذائف هاون سقطت على مقر تابع لقوات الحشد الشعبي في داقوق بمحافظة كركوك".
وأشار إلى "وقوع ثلاث إصابات من قوات الجيش ومنتسبين اثنين من الحشد، جراء القصف".
وأشار إلى "وقوع ثلاث إصابات من قوات الجيش ومنتسبين اثنين من الحشد، جراء القصف".