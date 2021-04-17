خمس إصابات بسقوط قذائف هاون على مقر للحشد في كركوك

وأشار إلى "وقوع ثلاث إصابات من قوات الجيش ومنتسبين اثنين من الحشد، جراء القصف".

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ستة قذائف هاون سقطت على مقر تابع لقوات الحشد الشعبي في داقوق بمحافظة كركوك".

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة خمسة منتسبين جراء سقوط قذائف هاون على مقر تابع لقوات الحشد الشعبي، في محافظة كركوك.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012